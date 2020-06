Dl elezioni:al via le dichiarazioni di voto alla Camera

Sono iniziate alla Camera le dichiarazioni di voto da parte dei gruppi sul decreto che sposta in autunno le elezioni Regionali, Comunali e il referendum costituzionale.

La Lega ha chiesto in apertura dei lavori d'Aula alla Camera al premier Conte e al ministro degli Esteri Di Maio "chiarimenti" sull'articolo del quotidiano spagnolo Abc circa un finanziamento a M5s da parte del regime venezuelano. La richiesta è stata avanzata da Matteo Bianchi. "Non ci compete la vicenda giudiziaria - ha detto Bianchi - ma si impone un chiarimento da parte del Ministro degli Esteri Di Maio e del Presidente del Consiglio Conte. Pensavamo a una deriva ideologica da parte di M5s nel suo appoggio al regime di Maduro, , ma forse era qualcosa in più e', non vorremo che la politica estera italiano fosse influenzata da affari privati di un partito". Bianchi ha infine annunciato che in sede di Commissione Esteri la Lega chiederà di affrontare la questione nell'ambito della indagine conoscitiva sulle influenze estere nelle campagne elettorali.