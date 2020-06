"L'obiettivo del governo e' garantire la Cig a tutti i lavoratori, per tutto il tempo che sara' necessario in questa fase . Per questo abbiamo predisposto un decreto legge, che adotteremo oggi stesso in un Cdm a margine degli incontri, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di Cig potranno chiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate dal dl rilancio". Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte ai sindacati nel corso degli Stati Generali.