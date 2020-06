Stati generali, Renzi: mettiamo le polemiche in quarantena

"Noi abbiamo messo in quarantena 60 milioni di italiani ora sarebbe bene se i politici mettessero in quarantena le polemiche. E lo dico io che quando c'è da fare polemica non mi tiro certo indietro! Gli altri paesi stanno correndo, a livello europeo arrivano segnali importanti: tutto questo ci porta a dire che la crisi non va sprecata. Ora servono chiacchiere zero e fatti tanti".

Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a Sky Tg24 dove aggiunge: "Tutto quello che arriva dagli Stati generali lo considero positivo".