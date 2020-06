Governo: Renzi, "fidanzarmi" con 5S e Di Battista? Anche no!

Tra Italia Viva e " i 5 stelle le distanze sono innumerevoli" più di "quelle con Pd "; quindi "un conto è dire togliamo il paese dalle sabbie mobili, altro pensare che io mi 'fidanzi' in casa con Di Battista. Questo...anche no!!". Così il leader di Iv Matteo Renzi a Sky Tg24 dove aggiunge: "Noi siamo una coalizione nata in un momento in cui c'era il rischio che Salvini avrebbe portato l'Italia e l'Europa in una situazione di crisi, una situazione, ad esempio, in cui la gestione dell'emergenza Covid sarebbe stata più simile a quella portata avanti da Bolsonaro che dalla Merkel. Quindi io rivendico la 'mossa del cavallo' dell'estate scorso".