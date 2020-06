Conte: ho un piano per ripartire, non farò un partito

Il premier Giuseppe Conte ha chiaro il percorso da seguire nei prossimi mesi e, in un colloquio con i giornalisti alla vigilia degli Stati generali, riportato da diversi quotidiani, afferma di aver "un piano" per la ripartenza, che "prima deve essere presentato alle parti sociali e alle imprese". Sull'inchiesta dei Pm di Bergamo in merito alle zone rosse in Lombardia, ribadisce: "Ho agito in scienza e coscienza". Nega inoltre di voler fondare un proprio partito: "Sarebbe folle dedicare anche un minimo di energie a questi pensieri".