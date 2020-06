Regionali: In corso vertice c.destra

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Al via al Senato un vertice del centrodestra. Alla riunione partecipano Matteo Salvini, Giorgia Meloni ed Antonio Tajani. Per la Lega sono presenti anche i vicesegretari Andrea Crippa e Giancarlo Giorgetti, per Fi c'è anche Licia Ronzulli, La Russa per Fdi.