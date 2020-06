Nasce commissione inchiesta Covid-19

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - E' nata la commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Liguria sulla gestione dell'emergenza coronavirus in Regione, il presidente è il consigliere Andrea Melis (M5S) nominato attraverso un decreto del presidente dell'assemblea Alessandro Piana (Lega). "L'obbiettivo della commissione d'inchiesta sarà fare chiarezza nell'interesse della collettività", afferma Melis. La prima convocazione potrebbe già avvenire all'inizio della settimana prossima con l'elezione del vicepresidente e la definizione del programma dei lavori. La richiesta di istituire la commissione era stata avanzata dall'opposizione l'11 maggio scorso in base al regolamento dell'assemblea secondo cui, una volta avanzata la richiesta da almeno il 40% dei consiglieri, la Commissione viene di fatto istituita senza la necessità di votazione in Consiglio.