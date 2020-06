Crimi, da Stati generali direzione Paese

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Ci si deve aspettare una prospettiva di investimento per il paese, non dobbiamo immaginare un programma dettagliato di cosa faremo domani; dobbiamo individuare se vogliamo essere un paese che si inserisce in un processo di transizione energetica? Si o no? E se decidiamo di seguire quella strada, su quella strada dobbiamo lavorare.

Vogliamo essere un paese che investe nell'innovazione? Allora su quello dobbiamo investire tutte le nostre risorse. Oppure la scuola? Dobbiamo trovare quali sono le direttrici in cui il paese deve muoversi perche' tutto quello in cui investiremo nei prossimi mesi, dara' la direzione da qui a 10 anni del nostro paese". Lo dice il capo politico del M5s Vito Crimi in vista degli stati generali sull'economia di sabato, intervistato da Rtl 102.5.