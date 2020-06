Verrà interrogata a breve l'ex presidente della Camera Irene Pivetti, indagata per riciclaggio nell''inchiesta di Milano con al centro il gruppo Only Italia da lei presieduto e una serie di operazioni commerciali - in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo - che sarebbero servite per riciclare proventi di una maxi evasione fiscale.

Il pm Giovanni Tarzia, titolare dell'indagine, ha inviato a Pivetti e altri tre dei sei indagati un invito a comparire per le prossime ore.