Delrio, avanti governo ma dare risposte

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Noi non lanciamo nessun 'Contro Stato', molti dei fondi che avremo, arriveranno perché finalmente abbiamo dimostrato di essere un partner affidabile.

Vogliamo dare il nostro contributo di idee con umiltà ed esperienza. Non credo ci sia alternativa a questo governo.

Dobbiamo dare a questo paese risposte concrete partendo da quello che c'è già". Così Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, questa mattina su Rai Radio1 a Radio anch'io.

"Abbiamo, specialmente in Parlamento -sostiene Delrio - un dialogo molto serio nelle commissioni, sia tra noi che con le opposizioni. Questa crisi è senza precedenti. Il governo ha dovuto agire in emergenza ma ovviamente ci sono molte cose che, per motivi di tempo, non sono state adeguatamente istruite. Sul decreto liquidità abbiamo fatto un buon lavoro insieme alle opposizioni".