Tajani, nessun invito a Stati Generali

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - "Agli stati generali dovremmo essere invitati, fino ad ora non abbiamo ricevuto alcun invito". Così il vice Presidente di Forza Italia Antonio Tajani intervenendo questa mattina a RTL 102.5 durante "Non Stop News".

"Vediamo - sostiene Tajani - che cosa vuole fare il Governo, se vuole veramente il dialogo con le opposizioni oppure no perché fino ad ora ci sono stati solo inviti per prendere un buon caffè ma quando si trattava di andare a veder se le nostre proposte potevano essere accolte hanno sempre detto di no e hanno sempre messo la questione di fiducia come a dire ' o si fa come diciamo noi o niente' ed è difficile collaborare in questo modo".