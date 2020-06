Salvini,bimbi in plexiglass? Una cazzata

(ANSA) NAPOLI, 5 GIU - "Chiudere i bimbi nel plexiglass in classe è una cazzata che solo un ministro incompetente poteva pensare". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini a Napoli. "I deputati della Lega - ha aggiunto - sono da due giorni in aula a combattere questo decreto e in aula non ci sono Conte e il ministro dell'istruzione".