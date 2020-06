Salvini, Conte parla ma tanti problemi

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Mentre il governo parla pomposamente di "stati generali" e la Germania abbassa l'Iva su tutto, la vita reale degli italiani è fatta di tasse, burocrazia, incertezze. Si avvicina il pagamento dell'Imu di giugno, troppe famiglie e lavoratori non hanno ancora ricevuto gli aiuti promessi, gli imprenditori non trovano in banca quanto sperato, mamme e papà non sanno se, come e quando i figli potranno tornare a scuola. Al governo abbiamo già fatto proposte concrete su taglio di tasse e burocrazia, su riapertura scuole e sostegno alle imprese. Ascolto del governo? Zero, ormai Conte non ascolta più neanche il presidente Mattarella". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.