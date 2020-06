Renzi, si torni in classe a settembre

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Niente scherzi a settembre, la didattica a distanza anche basta, grazie: dobbiamo tornare a scuola, altrimenti facciamo un danno pazzesco verso i ragazzi".

Lo ha affermato Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, alla presentazione del suo libro 'La mossa del cavallo' a Firenze. "La scuola non è solo insegnamento, è relazione comunitaria", ha aggiunto. "Ho visto la fatica della didattica a distanza - ha spiegato Renzi - che è stata preziosissima, e i professori hanno atto più ore di lavoro di prima. Ho toccato con mano quanta fatica è costata. Il 61% delle scuole di Roma non ha accesso alla banda larga: a me sembra un dato impressionante. Oggettivamente riaprire la scuola sarebbe stato un segnale importante"