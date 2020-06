M5s: Lezzi, vertici isolano Di Battista

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "Parliamoci chiaro. Colpire Corrao e D'Amato rimuovendoli dal ruolo di facilitatori e sospendere per un mese Pedicini significa isolare Alessandro Di Battista, reo di aver presentato una proposta. Parlare di temi, presentare proposte e chiedere di non rinnovare alla guida della più potente partecipata di Stato un inquisito, è diventato per il M5S uno stigma". "È, evidentemente, più facile per i presunti vertici, sedere al tavolo con Franceschini, la Boschi e Salvini che confrontarsi con Alessandro Di Battista". Lo afferma Barbara Lezzi.