Salvini: 'Selfie? Come gli abbracci a Mattarella'

Quelle sull'assembramento di ieri "sono polemiche inesistenti, come se qualcuno avesse polemizzato per la gente che a Codogno ha voluto abbracciare il presidente Mattarella, o ha visto le Frecce Tricolori. Il problema sono il lavoro e la serenità delle famiglie. E' stata una manifestazione composta e ordinata, poi quando hai tanta gente non puoi tenerla lontana...". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini a "La vita in diretta", su Rai 1.