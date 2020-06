Renzi, elezione diretta Colle o premier

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Credo sia giunto il momento di prendere il coraggio a due mani, di accettare la sfida e introdurre l'elezione diretta del presidente della Repubblica o del presidente del Consiglio. Si tratta di modificare la Costituzione per consentire ai cittadini di decidere se, come e quando affidare il destino del proprio paese, esattamente come ogni cinque anni scelgono a chi affidare il destino della propria della città con l'elezione del sindaco". Lo dice il Matteo Renzi nel libro "La mossa del cavallo".