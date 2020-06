Ambiente: Conte, inserirlo in politiche

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - "L'attenzione per l'ambiente gioca un ruolo determinante. Abbiamo posto grandissima attenzione ai temi del Green New Deal, è una transizione che ha una portata epocale, richiede tanti costi ma porta anche grandi benefici.

L'ambiente deve essere integrato in qualsiasi politica, a qualsiasi livello perché riguarda il supporto alla vita, l'approvvigionamento". Lo spiega il premier Giuseppe Conte intervenendo al ''Soer2020''.

"Noi dobbiamo lavorare molto su un nuovo modello di sviluppo: fin qui abbiamo abbracciato uni modello di sviluppo che ha fatto dello sfruttamento delle risorse la sua cifra costitutiva. Siamo impegnati assolutamente per seguire un indirizzo politico che faccia della transizione ecologica anche la cifra culturale del nostro impegno. E sono pienamente d'accordo con Sassoli: in uno degli ultimi consigli Ue ho invitato i colleghi europei a considerare che l'Europa, una volta perso il primato economico, può esprimere la leadership dell'ambiente", spiega.