Zingaretti, 2/6 ad operatori sanità

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - "Dedichiamo questo 2 giugno agli operatori della sanita' e al loro impegno, con l'Italia che si stringe intorno ai familiari delle vittime del Covid". Lo scrive su Facebook il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Domani - spiega - alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il tenore Francesco Grollo terra' un omaggio musicale nel cortile dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. In prima fila i medici, gli infermieri dell'ospedale e alcuni operatori provenienti da Cremona, Piacenza e Bergamo, dove la pandemia ha mostrato il suo volto piu' feroce. Le parole lasceranno spazio alla musica per esprimere le emozioni e la commozione di queste giornate che resteranno per sempre nella storia nella nostra comunita' e nella vita di ciascuno di noi. Nel giorno della Festa della Repubblica - conclude - come Regione Lazio vogliamo rendere omaggio all'Italia che resiste".