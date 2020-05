Fase 2: Cerveteri studia task force per sostenere imprese

Per reagire efficacemente alle difficoltà economiche e sociali generate dell'emergenza sanitaria, a Cerveteri, è allo studio una Task Force professionale, promossa e sostenuta dal Comune per sostenere ed accompagnare gli imprenditori del territorio, che potrebbe essere attiva già verso la metà di giugno. "Compito dei professionisti della task force - spiega l'assessore alle Attività economiche e produttive di Cerveteri, Luciano Ridolfi - sarà quello di individuare percorsi, per ogni azienda che ne farà richiesta, partendo da un check-up realistico volto a definire una analisi della situazione corrente dell'impresa". Ridolfi è poi convinto che il Comune di Cerveteri debba svolgere tutte le necessarie azioni di supporto affinché gli imprenditori locali possano aderire e partecipare attivamente ad una Rete di Imprese che moltiplichi la capacità di presidio delle singole aziende e le inserisca in programmazioni di sviluppo integrato.