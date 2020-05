Mattarella, uniti si riprende cammino

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - "Riprendere il cammino dopo la sofferenza, il dolore, il lutto è sempre faticoso. Ancor più sentiamo il bisogno di una comunità partecipe quando non abbiamo da soli le forze per superare un'avversità. Insieme è possibile.

Dopo la bomba del 28 maggio non è stato facile giungere alla verità e completare il percorso della giustizia". Lo scrive il Capo dello Stato in un messaggio nell'avversario della strage di Piazza della Loggia a Brescia, città colpita duramente dal Coronavirus e che oggi come allora ha risposto "con coraggio e unità".