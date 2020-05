Gentiloni, da Ue grande opportunità ma debito va controllato

"Credo che per l'Italia ci sia una grande opportunità ma anche responsabilità, perché l'Italia non avrà tante opportunità di investimenti di questa natura nei prossimi anni". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo stamane alla trasmissione radiofonica Rai 'Radio anch'io', riferendosi ai 172 miliardi previsti dalla proposta presentata ieri dalla Commissione europea.

"La direzione giusta credo sia quella di affrontare alcune emergenze come la sanità, il lavoro e quella di puntare sui grandi temi su cui punta la Commissione, come la transizione verde e quella digitale", ha detto.

Secondo il commissario Ue, occorre anche affrontare, come ha ricordato nei giorni scorsi Bruxelles, "le inefficienze burocratiche e la lentezza della giustizia civile". Inoltre, per Gentiloni, guardando in prospettiva, "il debito italiano deve essere tenuto sotto controllo. Non è che, avendo questo grande ammontare di risorse, si può dimenticare che siamo un Paese troppo indebitato. Adesso dobbiamo spendere, ma nel medio-lungo periodo dobbiamo mettere il debito in un percorso più gestibile, perché altrimenti rischiamo tra qualche anno di trovarci in difficoltà".