Dl Rilancio: in Aula Camera dal 24/06

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il decreto legge Rilancio sarà in Aula alla Camera a partire dal 24 giugno, qualora sia concluso l'esame del decreto intercettazioni.

La settimana precedente, quella che va dal 15 al 19 giugno, le votazioni in Aula a Montecitorio saranno sospese per consentire proprio l'esame del dl Rilancio nelle commissioni, con l'eccezione dell'informativa del premier in vista del Consiglio Ue. E' quanto emerge dalla Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.