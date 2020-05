(ANSAmed) - TUNISI, 28 MAG - L'Algeria registra nelle ultime 24 ore altri 140 nuovi casi di coronavirus che portano a 8997 il bilancio totale dei contagiati nel Paese. Lo ha reso noto il ministero della Sanità di Algeri attraverso le parole del portavoce della Commissione speciale per il monitoraggio della diffusione della malattia, Djamel Fourar, precisando che i decessi sono saliti a 630. In aumento anche i guariti, che passano da 5129 a 5277. 31 i malati in rianimazione. (ANSAmed)