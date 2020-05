Coronavirus: Ucraina, 321 nuovi casi e 14 morti in 24 ore

(ANSA) - MOSCA, 27 MAG - In Ucraina nelle ultime 24 ore sono stati accertati 321 nuovi casi di Covid-19 e 14 persone sono morte a causa del nuovo coronavirus, 420 pazienti sono invece guariti: lo fa sapere il ministro della Salute Maksim Stepanov, ripreso dal Kyiv Post. Per il secondo giorno di fila i guariti superano i nuovi contagi.

In totale, stando ai dati ufficiali, in Ucraina si sono registrati finora 21.905 casi di Covid-19, 658 persone sono morte e 7.995 sono guarite. (ANSA)