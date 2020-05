Scuola:Pd,no a riformulazione su precari

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Ritengo assolutamente insoddisfacente la riformulazione proposta dal Governo sul concorso riservato ai docenti precari. Mi sembra un modo sbagliato e controproducente di tradurre l'incontro di maggioranza avvenuto alla presenza del Presidente del Consiglio.

Per quel che mi riguarda, allo stato attuale, rimangono più che mai valide le ragioni del nostro emendamento 2.19 che dà una risposta molto seria al problema ineludibile (non solo per i lavoratori, ma per gli studenti, per le famiglie e per l'intero sistema dell'istruzione) del precariato nella scuola". Così in una nota il senatore Pd Francesco Verducci, vice presidente Commissione Cultura e primo firmatario emendamento sul precariato al Dl Scuola.