(ANSA) - ROMA, 26 MAG - "Cercare di sostenere famiglie e imprese dando un aiuto perché non affondino. Lo facciamo con questo provvedimento molto rafforzato in commissione e si può dire che date le condizioni strutturali si sta facendo il possibile, sapendo che per molti non sarà abbastanza". Così Pier Luigi Bersani (LeU) nel corso del suo intervento in Aula confermando il voto favorevole alla fiducia chiesta dal governo sul dl imprese