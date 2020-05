Vertice in corso sul decreto scuola, è stallo su concorsi

E' "stallo" al vertice tra il governo e la maggioranza in corso a Palazzo Chigi. A quanto confermano diverse fonti, dopo due ore di discussione non si è ancora giunti a una mediazione sul tema dei concorsi per gli insegnanti, su cui si confrontano le posizioni della ministra Lucia Azzolina e del M5s perché le prove si svolgano, e del Pd e Leu perché si ricorra alle graduatorie.