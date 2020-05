M5s, Volpi si dimetta da guida Copasir per tumulti in Aula

"È gravissima la reazione violenta del deputato Raffaele Volpi che" ieri durante la bagarre in Aula sulla sanità lombarda, "ha aggredito i banchi del governo e rotto i microfoni in prossimità della postazione della Ministra Azzolina. Un'azione ancor più inaccettabile perché a commetterla è stato il presidente del Copasir che, perdendo il controllo, ha dimostrato di non essere idoneo al suo incarico. Non soddisfatto il deputato ha poi aggredito con violenza i banchi della presidenza della Camera, aggredendo verbalmente il Presidente Roberto Fico. Simili comportamenti non possono e non devono passare impuniti, non possiamo far finta che non sia successo niente. Sono doverose le dimissioni dalla presidenza del Copasir". Lo scrive su Facebook Carmen di Lauro, deputata del Movimento 5 Stelle.