Comitati NoiNo,contrari ad accorpamenti

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Non entriamo nelle questioni che riguardano l'eventuale election day. Non sono di nostra competenza. Quello che possiamo e vogliamo dire e' che, qualora il referendum costituzionale dovesse essere accorpato a qualunque data per elezioni comunali o regionali, inonderemo il Paese di ricorsi avverso il provvedimento. E investiremo della questione anche le istituzioni europee competenti. Questa e' la nostra definitiva posizione in merito". Lo dichiara Andrea Pruiti Ciarello, coordinatore nazionale dei Comitati noiNO