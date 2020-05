Btp Italia: Meloni, ottimo risultato

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Insieme ad autorevoli esponenti del mondo dell'economia come Giulio Tremonti, osservatori e testate giornalistiche, Fratelli d'Italia ha da tempo suggerito, per finanziare la gestione dell'emergenza e la fase della ripresa, lo strumento dei "bond patriottici", offrendo agli italiani la possibilità di sostenere lo Stato attraverso titoli di Stato vantaggiosi e a lunga scadenza. Lo straordinario risultato dei "btp-Italia", che in maniera evidente si ricollegano all'idea di fondo dei bond patriottici, è la dimostrazione che la nostra Nazione ha tutte le carte in regola per ripartire alla grande.

Lo scrive su facebook la leader di Fdi Giorgia Meloni.