Meloni, Conte e governo non credibili

(ANSA) - ROMA, 21 MAY - "Lei presidente è andato in Tv e ha presentato il suo decreto, ma il decreto non c'era ed è uscito dopo una settimana. Che immagine dà di sé lo Stato di fronte a imprenditori, a investitori internazionali. La credibilità così è nulla, come lo è con un decreto di 500 pagine. Se si vuole rilanciare la prima cosa è semplificare l'Italia". Lo ha detto la presidente di Fdi Giorgia Meloni intervenuta alla Camera dopo l'informativa del premier Conte. Riferendosi alle critiche sulla gestione del coronavirus da parte della Lombardia fatte da Riccardo Ricciardi (M5s), Meloni ha detto che quell'intervento "risponde a una precisa strategia.

M5s che viene usato per insultare dalla mattina alla sera l'opposizione così da impedire il dialogo; perché se voi litigate tra voi, non potete parlare anche con l'opposizione".