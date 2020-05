Fico sospende seduta per proteste

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Il presidente della Camera Roberto Fico ha sospeso la seduta per le ripetute proteste e grida dell'opposizione durante l'intervento del deputato M5s Riccardo Ricciardi che ha attaccato la sanità lombarda. "Chi l'attacca - ha detto rovolto a Conte - propone modello il Lombardia". Le grida a questo punto hanno iniziato a farsi più forti, ma Ricciardi ha insistito: "Lei, signor Presidente del Consiglio, doveva fare come Gallera, che in conferenza stampa si presentava puntuale, e annunciava un ospedale per il quale hanno speso 21 milioni per 25 pazienti". Le urla si sono trasformate a questo punto in grida ritmate "Buffone, Buffone", con il presidente Fico che ha richiamato diversi deputati dell'opposizione come Rizzi o Panizzut che si erano abbassati la mascherina per gridare. Fico ha poi richiamato alcuni deputati, sempre della Lega, come Guidesi e Volpi che si erano alzati ed erano usciti dai propri scranni, e alla fine ha sospeso la seduta mentre Ricciardi diceva "anche se gridano io continuo".