Sala,a 8mila Comuni la cifra di Alitalia

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - "Il governo ha stanziato 3 miliardi "in totale per gli 8 mila Comuni italiani, non va bene, non esiste. Ma soprattutto a noi sindaci fa anche un po' arrabbiare il fatto che la stessa cifra viene data ad Alitalia". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del sostegno che il governo ha dato ai Comuni nell'emergenza Covid. "Noi dobbiamo fare politiche di welfare più potenti di prima - ha aggiunto -. Non possiamo immaginare di dare 3 miliardi ad Alitalia a fondo perduto e 3 miliardi a 8 mila Comuni e sindaci che sono sulle barricate". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha anche annunciato una "battaglia a oltranza" per chiedere al governo che i Comuni virtuosi come Milano possano indebitarsi per sostenere la città in un momento di crisi come questo. "Io ho stima di Conte, l'ho detto più volte, però patti chiari e amicizia lunga. Io su questo farò battaglia a oltranza non certo per me ma per i milanesi".