Fase 2:autoscuola,aperti ma attendiamo linee guida

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Abbiamo riaperto, ma siamo in attesta delle linee guide per quanto riguarda la didattica e non c'è ancora una data certa per l'inizio degli esami. Siamo un po' come un supermercato aperto, ma con gli scaffali vuoti". A spiegarlo Massimo Della Valle titolare dell'autoscuola Roma 70 e associato di Unasca. "Ci stanno arrivando da giorni tantissimi messaggi sui nostri canali social per avere informazioni su esami e lezioni - aggiunge -. Il disagio è che non possiamo dare risposte certe. Chi fa una lezione oggi si prende una responsabilità. Ci auguriamo che a breve si sblocchi la situazione e ci arrivino le indicazioni su come dobbiamo operare".

(ANSA).