Bonafede,monitorare impatto prescrizione

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Tante volte all'interno della maggioranza ci siamo interrogati e anche divisi in ordine, per esempio, all'impatto conseguente alla riforma della prescrizione. Su questo punto, così come su tutto l'andamento dei tempi del processo sarà importante una Commissione ministeriale di approfondimento e monitoraggio dei tempi che permetta di valutare l'efficacia della riforma del nuovo processo penale e civile". Lo ha detto al Senato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.