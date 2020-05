Fase 2: Fico, serve unità Istituzioni

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - "Dobbiamo affrontare questo nuovo percorso con prudenza, responsabilità, coraggio, così come fatto finora. Le istituzioni devono lavorare in modo coeso per fronteggiare questo momento di emergenza e dare le risposte adeguate a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. È nostro dovere farlo: soltanto con una salda unità d'intenti fra istituzioni, mettendo da parte i personalismi, saremo capaci di reagire nel modo migliore. Lo dobbiamo a tutti gli italiani". Lo scrive su Fb il presidente della Camera Roberto Fico