Silvia Romano: Boldrini, Bentornata, ieri parole oscene

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Voglio mandare un abbraccio, bentornata Silvia, siamo in tanti ad apprezzarti. E grazie a chi ha lavorato per liberarla. Tuttavia non posso nascondere lo sconcerto per gli attacchi da lei ricevuti, anche da esponenti politici, anche in aula, come le deplorevoli parole di ieri di Alessandro Pagano. E questo è osceno. Da ostaggio dei terroristi a ostaggio degli odiatori". Lo ha detto in Aula alla Camera Laura Boldrini, in apertura di seduta, facendo riferimento alle affermazioni fatte ieri dal deputato della Lega Pagano.

"Questo trattamento per fortuna - ha aggiunto - è evitato ad altri connazionali finiti rapiti e sembra convertiti. Perché questo accanimento contro Silvia? - si è domandata Boldrini -, perché è donna e cooperante, basta essere donna per finire in questi meccanismi. Questa si chiama misoginia, è un problema che il Paese non ha affrontato. Per questo rivolgo un appello a tutte le forze politiche perché si dissocino e contrastino questo odio".(ANSA).