Migranti:Bonino, norma senza incertezze

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Le polemiche sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri rischiano di portare a una 'mediazione' che si rivelerà inutile o forse addirittura controproducente.

Questo è evidentemente l'obiettivo del M5S, che vuole un provvedimento dimezzato e fallimentare, che dia ragione a chi si opponeva a esso". Lo dichiara la leader di Più Europa, Emma Bonino. "D'altra parte, non stiamo parlando di una misura né nuova, né eversiva, né particolarmente avanzata, visto che regolarizzazioni analoghe sono state approvate per ben due volte, con numeri complessivamente superiori, anche dalla Lega.

Occorre arrivare a un provvedimento che non comporti rischi e incertezze né per i lavoratori, né per i datori di lavoro e che faccia emergere strutturalmente, non per pochi mesi, la posizione centinaia di migliaia di persone che lavoravano ieri, lavorano oggi, e lavoreranno domani in Italia", conclude Bonino.