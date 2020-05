Toti: RO Liguria è sceso a 0,45

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - "Secondo il direttore del Dipartimento di Igiene del San Martino Giancarlo Icardi il cosiddetto R0 in Liguria è sceso a 0,45 e su 100 tamponi i positivi sono meno di 5". Lo rende noto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb.

"Se continuiamo su questa strada la Liguria dopo il 20 maggio potrebbe arrivare a zero contagi, ma ancora una volta dipende da noi: non abbassiamo la guardia. - invita - La responsabilità di ciascuno di noi e l'aumento dei controlli stanno facendo la differenza in questa battaglia".