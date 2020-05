Gb ipotizza via libera a drive-in per fast food

Il governo britannico considera "sicuro", nelle condizioni attuali dell'emergenza coronavirus, una riapertura di fast food come McDonald's non solo per l'asporto - secondo quanto consentito già ora, ma anche per il "drive-through". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, George Eustice, nella conferenza stampa di giornata a Downing Street. Eustice ha anche affermato che l'esecutivo sta "valutando attentamente", un alleggerimento parziale della restrizione sulla partecipazione di parenti non solo strettissimi - come previsto al momento e dall'inizio del lockdown - ai funerali.

Il ministro ha tuttavia rimarcato, in vista dell'illustrazione della road map verso una futura Fase 2 in un discorso alla nazione del premier Boris Johnson in programma domenica sera, che non vi saranno "cambiamenti significativi da un giorno all'altro" nel regime del lockdown nel Regno.