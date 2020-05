Casellati,faremo giornata camici bianchi

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Sono qui per dire il grazie mio e degli italiani a tutti i medici e a tutto il personale sanitario per il grande coraggio e il grande sacrificio". Lo ha detto oggi Elisabetta Casellati, presidente del Senato, durante una visita all'ospedale di Padova, dove è tornata per la prima volta dall'inizio della pandemia e del lockdown. "Ieri - ha detto - il Senato ha dato un segnale molto importante perché, su mia iniziativa, tutti i gruppi parlamentari, quindi tutti i partiti politici, hanno sottoscritto un disegno di legge per l'istituzione della giornata dei camici bianchi, un atto davvero importante". Per Casellati "è tempo che anche per i medici e tutto il personale ci sia un fine mese con più soldi in tasca, è una cosa che a me preme molto".