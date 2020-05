Zingaretti, statalizzaze aziende? Balle

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Stato deve dare "sostegno alle imprese non per governarle o statalizzarle. Quelle sono balle. Sostegno pubblico per costruire un rapporto serio con chi vuole riprendere a produrre e difendere le aziende". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti a Sky Tg24. "Poi - sostiene - occorre pensare a chi non ce la fa in questa crisi e rischia di essere escluso. Penso a chi faceva i lavoretti ed ha bisogno di essere accompagnato. Non possono essere lasciati soli e non è possibile fare aumentare le disuguaglianze sociali se no aumenta il rischio per la democrazia".