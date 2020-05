Salvini, Zaia premier? Intanto votiamo

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "Zaia premier? Facciamo che lo decidono gli italiani... Gli italiani potranno tornare a votare prima o poi a meno che non si creda che questo governo che litiga tutti i giorni debba andare avanti. Quando si vota noi torniamo con una squadra compatta in cui Zaia è una pedina. Se poi i giornali stranieri dicono che il nuovo leader dell'Italia è uomo della Lega per me è solo motivo di orgoglio". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salini a L'Aria che tira su L7.