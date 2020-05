Salvini, Lega in piazza se c'è sanatoria

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - "La Lega in piazza? Noi seguiamo le regole, come fanno tanti commercianti incredibilmente multati.

Nel rispetto delle regole se ci sarà una sanatoria di centinaia di migliaia di abusivi protesteremo a nome degli italiani sia nelle aule del parlamento che fuori dalle aule del parlamento".

Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa.