Fase 2: Salvini, governo non ascolta

(ANSA) - MILANO, 06 MAG - Da parte del Governo "l'ascolto sostanzialmente nullo ed è un peccato" perché "in un momento così eccezionale e grave servono tutte le idee, le energie e le teste a prescindere da colori politici". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Italia 7 Gold.

In particolare, ha aggiunto Salvini, sul tema delle scuole "al governo non chiedo miracoli, ma idee, indicazioni e date", ha concluso.