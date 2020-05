Salvini, impediremo maxisanatoria

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Con tutte le difficoltà che abbiamo, di lavoro, di risparmio, di mutuo, il governo sta lavorando a una maxisanatoria di immigrati clandestini. Il Tg1 non ha detto niente, lo stesso il Tg 7, il tg4 niente". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Fb. Il ministro Bellanova parlava di 600mila immigrati da sanare per decreto. Follia, e ora pare che al governo stanno facendo il mercato degli schiavi, 300mila, 400mila...follia. Vedremo di impedirlo in ogni maniera, dentro e fuori il Parlamento".