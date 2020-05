Fi-Lega-Fdi, Bonafede venga in Aula

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Forza Italia, Lega e Fdi hanno chiesto in AUla alla Camera che il ministro Alfonso Bonafede venga a riferire per una informativa urgente per chiarire sulle accuse mossegli dal Pm Nino Di Matteo."Sono accaduti fatti gravissimi - ha detto Maria Stella Gelmini in apertura di seduta - che riguardano il ministro Bonafede. Di fronte alle dichiarazioni di un Pm impegnato nella lotta alla mafia, che gettano un ombra sul ministro non bastano le parole sui social. Fi è distante dal ministro e da Di Matteo, abbiamo un approccio garantista, ma quanto accaduto è grave e il luogo dove chiarire è il Parlamento, che anche nell'operato del premier Conte è stato spesso esautorato".Alla richiesta di Fi si è associata la Lega con Salvatore Turri e Fdi con Ciro Maschio.