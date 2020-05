Olbia apre bar servizio ai tavoli il 18

(ANSA) - OLBIA, 04 MAG - "A Olbia l'11 maggio aprono i negozi e il 18 i pubblici esercizi, con tanto di servizio al tavolo e al banco". Lo annuncia il sindaco Settimo Nizzi, "a meno di specifici provvedimenti che dovessero intervenire nel frattempo". Nizzi, tra i più critici per la prudenza del premier Conte in tema di ripartenza, chiedeva una Fase 2 più coraggiosa e ha colto al volo la delega di responsabilità attribuita ai sindaci sardi dal presidente della Regione Christian Solinas.

Già riaperti i parchi e il cimitero e autorizzata l'attività sportiva, Nizzi spiega che il governatore "ascolta i sindaci e gli riconosce quell'autonomia sempre richiesta": sta ai primi cittadini "dare risposte concrete agli operatori, che stavano valutando anche di chiudere per non morire di fame". Quella offerta da Solinas è per lui "l'opportunità di riiniziare a vivere". Restano ferme le prescrizioni sull'uso delle mascherine e sul distanziamento, ma "già in questi giorni gli esercenti possono organizzarsi perché lunedì si riparte".