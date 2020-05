Mattarella,Esercito punto di riferimento

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "In ogni momento della nostra storia, gli uomini e, in tempi più recenti, le donne della Forza Armata hanno costituito un saldo e sicuro punto di riferimento per il Paese e per il popolo italiano. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata, Salvatore Farina in occasione dell'anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano.